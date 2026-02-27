Sanremo, largo a Bianca Balti: tutti i duetti. Gli ascolti della terza serata

Carmen Guadalaxara 27 febbraio 2026 a

È la serata più attesa del Festival di Sanremo quella dei duetti e delle cover. Stasera i Big in gara interpretano insieme a un artista ospite una canzone edita (una cover, appunto) da loro individuata in accordo con il direttore artistico e con Rai, tratta dal repertorio italiano o internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione avranno, per la seconda volta all’Ariston, Bianca Balti, mentre in collegamento si esibiranno Francesco Gabbani da piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

Ecco gli artisti che accompagnano i 30 Big in gara con il titolo della cover e l’interprete originale.

Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia, 1987)

Bambole di pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto (Cristina D’Avena, 1985)

Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco, 1962)

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi (Pupo, 1980)

Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp (dal musical Babes in arms, 1937)

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via (Fabrizio Moro, 2017)

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé (Las Ketchup, 2002)

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani, 2013)

Ermal Meta con Dardust – Golden hour (Jvke, 2022)

Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura (Gianna Nannini, 1995)

Francesca Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie, 1970)

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole (Mina e Alberto Lupo, 1972)

J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita (Cochi e Renato, 1974)

Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento (Tullio De Piscopo, 1988)

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante, 1975)

Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini, 1987)

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà (Gianluca Grignani, 1995)

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore (Mina, 1966)

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli, 2000)

Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana, 1965)

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni, 1971)

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André, 1966)

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Ornella Vanoni e Gino Paoli, 1985)

Raf con The Kolors – The riddle (Nik Kershaw, 1984)

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni (Michele Zarrillo, 1994)

Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci – Baila morena (Zucchero, 2001)

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack (Ray Charles, 1961)

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho (Consuelo Velázquez, 1940)

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla, 1979)

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita (Gianni Morandi e Lucio Dalla, 1988)

Gli ascolti

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stato vista da 9.543.000 spettatori per uno share del 60,6%. Il dato è in calo, in termini di spettatori, di 1.157.000 rispetto alla terza serata del 2025 (quando furono 10.700.000), mentre aumenta per share dello 0,8% (era stato del 59,8%). Nella prima parte (dalle 21.45 alle 23.33), il Festival è stato visto da 12.585.000 spettatori per uno share del 60,4%. Nella seconda parte, (dalle 23.37 alle 01.13) ha raccolto 5.941.000 spettatori per uno share del 61.3%.

Alicia Keys e Laura Pausini sono state le protagoniste dei picchi di share e di ascolto della terza serata. Lo share è balzato al 65,8% alle 23.04 mentre Carlo Conti introduceva la super ospite Alicia Keys. Un dato che si è mantenuto anche nei minuti successivi quando la star americana ha stregato l'Ariston prima con il duetto con Eros Ramazzotti sulle note di "L'Aurora" e poi voce e piano si è esibita da sola al pianoforte sulla hit Empire State of Mind. Il picco degli ascolti è stato registrato alle 22.11 con 14 milioni e 199mila spettatori quando è entrata in scena Laura Pausini con il secondo abito della serata.