Sanremo 2026, la diretta della terza serata: nuove proposte, big e ospiti

Carmen Guadalaxara 26 febbraio 2026 a

a

a

Terza serata del Festival di Sanremo al teatro Ariston. La diretta web della kermesse diretta da Carlo Conti.

21:05 - La scaletta della serata prevede la prima esibizione con Maria Antonietta & Colombre con "La felicità e basta" Legati da 16 anni, si rifiutano di essere l'evoluzione della coppia sanremese per eccellenza. Provenienti da percorsi musicali affini, solo pochi mesi fa hanno deciso di incidere il primo album insieme e di venire al Festival.

21:00 - Il Premio della Critica Mia Martini assegnato alle Nuove Proposte va ad Angelica Bove, con il brano ‘Mattone'. che si aggiudica anche quello della Sala Stampa Radio e Tv "Lucio Dalla".

20:50 - Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo con il brano Laguna. Classe 2006 umbro il cantante si è aggiudicato la finalissima con Angelica Bove. "Sono contentissimo. Grazie a tutti", le sue prime parole.