Ascolti tv, Cuori domina il prime time. De Martino ancora leader

Marco Zonetti 16 febbraio 2026 a

a

a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la terza stagione della serie Cuori con Matteo Martari e Pilar Fogliati siglare una media di 2.968.000 spettatori pari al 17.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 1.682000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con lo sci freestyle e il pattinaggio artistico segnano invece rispettivamente 1.352.000 spettatori (6.8%) e 2.073.000 pari all'11.7%.

Su Rai3, Presa Diretta con Riccardo Iacona conquista 781.000 spettatori pari al 4.4% (Presa Diretta Open 845.000 - 4.3%, Presentazione 774.000 - 3.8%). Su Italia1, Le Iene raggiungono 1.223.000 spettatori con il 9.9% (presentazione: 1.003.000 - 5.0%). Su Rete4, Fuori dal coro con Mario Giordano segna 618.000 spettatori pari al 4.8% (Presentazione: 491.000 - 2.5%). Su La7 Surviving - Il caso Epstein raccoglie 389.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 il film Infinite Storm calamita 245.000 spettatori con l'1.4%. Sul Nove, Che tempo che fa con Fabio Fazio totalizza 1.506.000 spettatori con l'8.4% di share e 706.000 pari al 7.2% nel segmento chiamato Il Tavolo (Presentazione 1.132.000 - 5.7%; L'importante è finire 259.000 - 6.7%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino diverte 4.569.000 spettatori pari al 22.8% (Presentazione: 3.592.000 - 18.2%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui si aggiudica 4.342.000 spettatori pari al 21.7% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.503.000 - 17.8%).

Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista il 3.8% pari a 740.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.0% pari a 604.000 nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna invece una media di 781.000 spettatori (3.9%) e In Onda Prima Serata 623.000 teste pari al 3.1%.