Ascolti tv, De Martino leader incontrastato in prima serata. Bene Rai2 con il pattinaggio artistico

Marco Zonetti 14 febbraio 2026

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono, su Rai1, Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte stravincere con una media di 4.231.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah conquista invece 1.945.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico totalizza 2.071.000 spettatori pari all’11.1%.

Su Italia1 il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare con Johnny Depp sigla una media di 760.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 il film Past Lives segna 314.000 spettatori (1.7%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero registra 1.010.000 spettatori (7.7%). Su La7 Propaganda Live condotto da Zoro alias Diego Bianchi diverte 846.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 Cucine da Incubo intrattiene 260.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza porta a casa 329.000 spettatori con l’1.8%.

In access prime time, su Canale5 dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.062.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui raccoglie 4.745.000 spettatori pari al 23.6%. Su Rai3, Un Posto al Sole appassiona 1.440.000 spettatori (7.2%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 396.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento: Cinque Minuti con Bruno Vespa calamita una media di 3.622.000 spettatori (18.7%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano raggiunge 1.001.000 spettatori (5.1%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raccoglie 862.000 spettatori pari al 4.4% nella prima parte e 746.000 spettatori pari al 3.7% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber segna 1.354.000 spettatori (6.8%).