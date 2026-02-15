Ascolti tv, Clerici supera De Filippi. De Martino meglio di Gerry Scotti, bene il pattinaggio su ghiaccio

Foto: Rai

Marco Zonetti 15 febbraio 2026 a

a

a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 la finale di The Voice Kids condotto da Antonella Clerici (con la vittoria di Matteo Trullo) vincere la serata con una media di 3.382.000 spettatori pari al 23.4%. Su Canale5 C’è Posta per Te con Maria De Filippi sigla invece una media di 3.272.000 spettatori con uno share del 22.1% (La Buonanotte: 1.103.000 - 13.6%).

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 registrano una media di 1.488.000 spettatori pari all’8.4% con il Pattinaggio su Ghiaccio. Su Italia1 il fim Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone con Ben Stiller diverte 679.000 spettatori (4%). Su Rai3 il film Balla coi lupi con Kevin Costner totalizza 551.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rete4 il film con Bud Spencer e Terence Hill Non c’è due senza quattro intrattiene 608.000 spettatori (3.7%). Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini calamita 974.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 500.000 spettatori con il 3.2% nella seconda chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese conquista 261.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio si aggiudica una media di 376.000 spettatori con il 2.4%.

In access prime, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino prevale con una media di 4.081.000 spettatori (22.3%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.857.000 – 16.3%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui diverte 3.512.000 spettatori pari al 19.2%

Per l'approfondimento: su Rai3 La Confessione con Peter Gomez ottiene 641.000 spettatori con il 3.6% (La Confessione Finale: 544.000 - 2.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend con Paolo Del Debbio registra 832.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 622.000 spettatori (3.4%) nella seconda.