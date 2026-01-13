Ascolti tv, La preside domina il prime time. Dentro la notizia meglio di Vita in diretta

Marco Zonetti 13 gennaio 2026 a





Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 in prima serata la serie La Preside con Luisa Ranieri debuttare con una media di 4.814.000 spettatori pari al 27.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato invece 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1% (By Night: 1.039.000 - 20.4%). Su Rai2, dopo la presentazione (480.000 – 2.2%), Boss in Incognito segna una media di 845.000 spettatori pari al 5.0%. Su Italia1 il film John Wick con Keanu Reeves ha segnato 880.000 spettatori con il 4.7%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 290.000 spettatori (1.7%) e sul Nove Cash or Trash – La notte dei tesori diverte 279.000 spettatori con l’1.5%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (891.000 – 4.2%), Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti totalizza 1.002.000 spettatori (6.3%). Su Rete4, dopo la presentazione (659.000 – 3.1%), Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro totalizza 743.000 spettatori (5.5%); su La7 Putin – Anatomia di uno Zar con Ezio Mauro segna invece 815.000 spettatori e il 4.2%.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi segna una media di 5.167.000 spettatori (23.8%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.048.000 – 19.4%), Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna totalizzano 5.459.000 spettatori pari al 25.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole raduna 1.582.000 irriducibili (7.3%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ottiene 480.000 spettatori con il 2.2%.

Per l'approfondimento, su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa raccoglie 4.290.000 spettatori (20.8%); su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti è visto da 477.000 spettatori pari al 2.2%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano totalizza 1.307.000 spettatori (6.3%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio registra 1.048.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e 882.000 pari al 4.1% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber sigla 1.676.000 spettatori (7.7%). Da segnalare, in fascia pomeridiana, il risultato di Dentro la Notizia. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale5 ha prevalso in sovrapposizione con una media di 2.053.000 spettatori pari a 18.85% su La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano su Rai1, che ha segnato il 18.74% pari a 2.042.809 teste.