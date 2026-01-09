Ascolti tv, il Don Matteo di Raoul Bova spopola. Del Debbio-Formigli: chi vince la sfida

Marco Zonetti 09 gennaio 2026 a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la quindicesima stagione di Don Matteo debuttare con una media di 4.159.000 spettatori pari al 24.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca Forbidden Fruit ha segnato invece 1.822.000 spettatori con uno share del 12.3%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Ore14 Sera con Milo Infante ha ottenuto 818.000 spettatori pari al 6.0%; su Rete4 Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, ha calamitato una media di 873.000 spettatori (6.4%); su La7 PiazzaPulita con Corrado Formigli prevale invece con una media di 1.022.000 spettatori pari al 7.1% di share, terzo programma più visto in prima serata.

Quanto alla sfida tra film: su Italia1 Harry Potter e l'Ordine della Fenice ha divertito una media di 1.123.000 appassionati con il 6.4%; su Rai3 Moonage Daydream conquista invece 350.000 spettatori (1.9%); su Tv8 La maschera di Zorro diverte 354.000 (2.1%); sul Nove Natale a Pemberley Manor ha totalizzato 343.000 spettatori con l'1.9%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge una media di 4.991.000 spettatori (23.5%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.306.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ottiene 5.482.000 spettatori pari al 25.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole totalizza una media di 1.310.000 irriducibili (6.2%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa segna 522.000 spettatori pari al 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ha segnato il 20.6% pari a 4.253.000 spettatori; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha siglato il 3.0% pari a 630.000 teste; su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha calamitato una media di 986.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 778.000 spettatori e il 3.7% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber - con ospite, fra gli altri, Marco Travaglio - ha conquistato il 9.0% di share pari a una media di 1.899.000 spettatori.