Ascolti tv, La Ruota dei Campioni stacca Tali e Quali. Bene Quarto Grado

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 il debutto di Tali e Quali condotto da Nicola Savino segnare una media di 2.628.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti e Samira Lui ha invece segnato una media di 5.277.000 spettatori con uno share del 25.6% stravincendo la serata (Gira la Ruota dei Campioni 4.481.000 - 21.7%). Su Rete4, Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stato il terzo programma più visto della prima serata con una media di 1.218.000 spettatori (9.0%).

Su Rai2 il film Togo - Una grande amicizia ha siglato 753.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 il film Harry Potter e il Principe Mezzosangue con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Graves ha registrato 1.190.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Perfetta illusione ha calamitato 642.000 spettatori (3.3%). Su La7 Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ha totalizzato 973.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Cucine da incubo ha invece intrattenuto 298.000 teste (1.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha divertito 364.000 individui all'ascolto con il 2.3%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano de Martino totalizza 5.041.000 spettatori (23.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha calamitato una media di 1.494.000 irriducibili (7.0%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha registrato 532.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa conquista una media di 4.292.000 teste pari al 21.1%; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha ottenuto 563.000 spettatori con il 2.7%, su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio sigla 910.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 886.000 spettatori e il 4.2% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber 1.542.000 spettatori (7.3%).