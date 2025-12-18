Ascolti tv, "Un professore" domina la serata. Vola Gerry Scotti

Marco Zonetti 18 dicembre 2025 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 la fiction Un Professore con Alessandro Gassmann conquistare una media di 3.348.000 spettatori pari al 21.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Stasera… che Sera! con Sal Da Vinci ha segnato 2.163.000 spettatori con uno share del 17.0% (Extra: 918.000 - 17.6%). Su Rai2 il film True Lies di James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis intrattiene 674.000 spettatori pari al 4.4%.

Su Italia1 il film The Woman King sigla 869.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Rai3, dopo la presentazione (971.000 – 4.8%), Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli ha ottenuto 1.312.000 spettatori (8.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (418.000 – 2.1%), Realpolitik con Tommaso Labate totalizza 357.000 spettatori (2.9%). Su La7 Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo ha segnato 1.106.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 il film Robin Hood – Principe dei ladri con Kevin Costner calamita 392.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo la presentazione (495.000 – 2.5%), La Corrida con Amadeus si ferma a 472.000 spettatori con il 3.9%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato 4.502.000 spettatori (22.4%); mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.223.000 – 22.2%), Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna hanno divertito 5.674.000 spettatori pari al 28.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.473.000 spettatori (7.3%); sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ottiene 519.000 spettatori con il 2.6%; su RealTime Casa a Prima Vista raggiunge 542.000 spettatori e il 2.8%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ha siglato 3.708.000 spettatori (20%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si è fermato a 405.000 spettatori con il 2%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.078.000 spettatori (5.7%); Su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio sigla 940.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 803.000 spettatori pari al 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber conquista 1.588.000 spettatori (7.9%).