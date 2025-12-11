Ascolti tv, Benigni stravince la serata, sempre bene Chi l'ha visto?

Marco Zonetti 11 dicembre 2025 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1 Pietro – Un Uomo nel Vento con Roberto Benigni conquistare una media di 3.968.000 spettatori pari al 24.4% di share (Saluti: 1.421.000 -14.5%), vincendo la serata. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.357.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai2 ll film Con Air segna 625.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 il film Interstellar ha siglato 602.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rai3, dopo la presentazione (1.081.000 – 5.2%), Chi l’ha Visto? ha conquistato 1.225.000 spettatori (7.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (353.000 – 1.7%), Realpolitik ha raggiunto 421.000 spettatori (3.2%). Su La7 il film L’uomo della pioggia raggiunge 453.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 la Champions League con la partita Real Madrid-Manchester City ha ottenuto 1.155.000 spettatori (5.9%). Sul Nove, dopo la presentazione (420.000 – 2.1%), La Corrida ha divertito 573.000 spettatori con il 4.2%.

In access prime time, su Rai1 Cinque Minuti ha siglato 4.302.000 spettatori (22.4%), e a seguire Affari Tuoi 4.597.000 spettatori (22.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.111.000 – 21%), La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 5.210.000 spettatori pari al 25.2%. Su Rai2 Tg2 Post si è fermato a 456.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha calamitato 1.062.000 spettatori (5.5%), e a seguire Un Posto al Sole appassiona 1.351.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 854.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 658.000 spettatori e il 3.2% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha prevalso con 1.624.000 spettatori (7.9%).