Ascolti tv: Clerici leader incontrastata, Quarto Grado sul podio dei più visti

Foto: Rai

Marco Zonetti 13 dicembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1The Voice Senior condotto da Antonella Clerici conquistare una media di 3.284.000 spettatori pari al 23.0% di share, vincendo nettamente la serata. Su Canale5 la serie turca Io sono Farah sigla invece una media di 1.598.000 spettatori pari al 12.0.%. Su Rai2, il film Operation Napoleon totalizza una media di 631.000 individui all'ascolto pari al 3.8% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 2.7% pari a una media di 404.000 teste.

Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.110.000 spettatori pari all'8.8% di share. Su Italia1 Le Iene presentano: La cura ha appassionato una media di 688.000 teste pari al 5.9% di share. Su La7, Propaganda Live ottiene una media di 823.000 spettatori pari al 6.4%. Su Tv8 Quantum of Solace con Daniel Craig ha radunato 225.000 spettatori con l'14%. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone chiude la stagione con il 5.2% di share pari a 898.000 spettatori, e con picchi di 1.107.000 teste.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 23.5% pari a una media di 4.586.000 spettatori, mentre su Canale5 Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 5.103.000 pari a una percentuale del 26.3% (Gira la Ruota della Fortuna: 4.029.000 - 20.8%). Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.416.000 spettatori pari al 7.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus diverte 495.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa si aggiudicano una media di 4.159.000 spettatori pari al 21.8% di share; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si ferma al 2.1% pari a 419.000 teste; su Rai3, Marco Damilano ottiene con Il Cavallo e la Torre il 5.9% pari a 718.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 718.000 spettatori con il 3.9% nella prima parte e 610.000 spettatori con il 3.1% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista invece una media di 1.449.000 spettatori (7.5%).