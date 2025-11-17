La Nazionale perde ma sbanca l'Auditel. Sinner sfiora il 30%

Foto: LaPresse

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la partita Italia-Norvegia, valevole per le qualificazioni ai mondiali di calcio 2026, e che ha visto la sconfitta della Nazionale per 4 a 1, conquistare una media di 7.516.000 spettatori pari al 34.3% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.336.000 spettatori pari a uno share del 14.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.129.000 – 4.9%), Report con Sigfrido Ranucci conquista una media di 1.463.000 spettatori pari al 7.3% (Report Lab: 827.000 - 3.7%; Report Plus: 1.151.000 - 8.1%).

Su Rai2, Quello che non so di te ha totalizzato 812.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Odio l'estate ha ottenuto 966.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano ha calamitato 763.000 spettatori (5.8%). Su La7 il film L'amore bugiardo - Gone Girl ha registrato 273.000 spettatori e l'1.6%. Su Tv8 Una famiglia ha segnato 249.000 appassionati con l'1.4%%. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio ha divertito 1.553.000 spettatori pari al 7.7% (Presentazione: 934.000 - 4.1%; Il Tavolo: 929.000 - 8.6%; L'importante è finire: 435.000 - 9.5%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui appassiona invece 4.975.000 spettatori pari al 21.7% (Gira la Ruota della Fortuna: 2.366.000 - 14.4%).

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista 599.000 spettatori e il 2.6% nella prima parte e 493.000 spettatori pari al 2.1% nella seconda; su La7 Luca Telese e Marianna Aprile con In Onda siglano invece il 2.4% pari a 546.000 spettatori. In fascia pomeridiana, su Rai2, la finale delle Nitto ATP Finals che ha visto la vittoria di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz ha calamitato una media monstre di 5.429.000 pari al 28.7% di share.