Ascolti tv, Montalbano in replica leader della serata. Bene Sinner-Zverev

Foto: Ansa

Marco Zonetti 13 novembre 2025 a

a

a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 12 novembre vedono, su Rai1, la replica de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti segnare 2.642.000 spettatori pari al 15.6% di share, battendo Canale5 con La notte nel cuore che totalizza una media di 2.355.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2 le Nitto ATP Finals con la vittoria di Jannik Sinner contro Alexander Zverev hanno divertito 2.934.000 spettatori pari al 13.9%. Su Rai3, Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto? ha conquistato 1.459.000 spettatori pari al 9.3%. Su Rete4, Tommaso Labate con Realpolitik si ferma a 416.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 il film Edge of Tomorrow - Senza domani con Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson ha totalizzato 819.000 spettatori pari al 4.6%, su La7 Aldo Cazzullo al timone di Una Giornata Particolare ha siglato 920.000 spettatori pari al 5.2%. Su Tv8 i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha raccolto 366.000 spettatori (2.5%), mentre sul Nove, La Corrida con Amadeus ha calamitato una media di 652.000 spettatori pari al 6.1% (presentazione: 649.000 - 3.3%).

Rai1 vince in prima serata con Màkari. Gerry Scotti è sempre leader in access time

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino ha raggiunto una media di 4.221.000 spettatori pari al 19.6%. Su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna hanno segnato 5.144.000 spettatori pari al 23.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha siglato 1.272.000 spettatori (5.9%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha siglato 449.000 spettatori con il 2.1%.

Ripartenza positiva per il commissario Ricciardi. Effetto Sinner su Gerry Scotti?

Per l'approfondimento, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno totalizzato una media di 3.813.000 spettatori (18.9%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha raggiunto 931.000 spettatori (4.5%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha totalizzato .000 spettatori e il % nella prima parte e 852.000 spettatori e il 4.1% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha prevalso con 798.000 spettatori (3.7%).