Ascolti tv, Ballando con le Stelle e Tú sí que vales, chi ha vinto? Vola la ruota di Gerry Scotti

Foto: Rai

Marco Zonetti 16 novembre 2025 a

a

a

Gli ascolti e i dati Auditel di sabato 15 novembre 2025 vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.780.000 individui all'ascolto pari al 26.8% di share (Ballando... Tutti in pista: 3.659.000 - 20.4%). Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 26.8% pari a una media di 3.993.000 affezionati (Buonanotte: 1.759.000 - 23.7%).

Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1.003.000 individui all'ascolto pari al 5.5% di share (In altre parole... Ancora: 554.000 - 3.8%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, S.W.A.T ha divertito 798.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Rai3 il documentario No Other Land segna una media di 769.000 teste pari al 4.5%. Su Rete4, il film Midway ha invece registrato il 2.8% pari a una media di 415.000 spettatori. Su Italia1 il film Biancaneve e il cacciatore con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Kristin Stewart ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 674.000 persone pari al 4.2%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 349.000 appassionati pari al 2.0% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 3.0% pari a una media di 453.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 3.984.000 affezionati pari al 21.8%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.731.000 affezionati pari al 25.8% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.855.000 - 22.0%).

Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 3.1% pari a 570.000 spettatori; su Rai3 La Confessione con Peter Gomez conquista il 4.5% pari a una media di 806.000 individui all'ascolto (La Confessione Finale: 926.000 - 5.1%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.1% pari a una media di 729.000 telespettatori nella prima parte e il 2.7% pari a 506.000 nella seconda.