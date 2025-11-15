Ascolti tv, The Voice Senior riparte col botto. La Ruota della Fortuna sempre più in alto

Foto: Rai1

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 l'esordio della nuova stagione di The Voice Senior condotta da Antonella Clerici conquistare una media di 3.297.000 spettatori pari al 22.6% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.000.000 spettatori pari al 14.6%. Su Rai2, il film Challengers con Zendaya totalizza una media di 302.000 individui all'ascolto pari all'1.8% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 2.6% pari a una media di 397.000 teste.

Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 973.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside appassiona una media di 678.000 teste pari al 5.7% di share. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ottiene una media di 761.000 spettatori pari al 5.7%. Su Tv8 la serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 ha radunato 606.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 708.000 pari al 4.6% nel secondo. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ottiene il 5.4% di share pari a 961.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 22.2% pari a una media di 3.836.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 5.270.000 pari a una percentuale del 26.5% (Gira la Ruota della Fortuna: 4.089.000 - 20.9%). Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.423.000 spettatori pari al 7.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 496.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa si aggiudicano una media di 3.836.000 spettatori pari al 20.2% di share; su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 495.000 spettatori pari al 2.5% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 5.5% pari a una media di 1.067.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 897.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 794.000 spettatori con il 4.0% nella seconda; su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber conquista invece una media di 1.479.000 spettatori (7.4%).