Ascolti tv, Tale e Quale Show domina ma sale Tradimento. Quarto Grado sul podio, boom Tg4

Marco Zonetti 01 novembre 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 2.910.000 spettatori pari al 19.9% di share (presentazione: 2.968.000 - 15.6%), vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.228.000 spettatori pari al 16.0%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.157.000 spettatori pari al 9.3% di share, terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2, il film Assassinio a Venezia con Kenneth Branagh totalizza una media di 664.000 individui all'ascolto pari al 3.9% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 3.2% pari a una media di 462.000 teste (presentazione: 379.000 - 2.0%). Su Italia1 il film Land of Bad con Russell Crowe e Liam Hemsworth, ha appassionato una media di 1.114.000 teste pari al 6.7% di share. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ottiene una media di 747.000 spettatori pari al 5.8%. Su Tv8 la replica di Pechino Express - Fino al tetto del mondo ha radunato 303.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ottiene il 5.0% di share pari a 862.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 23.2% pari a una media di 4.440.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 4.720.000 pari a una percentuale del 24.7%. Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.246.000 spettatori pari al 6.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 452.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 529.000 spettatori pari al 2.7% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 6.0% pari a una media di 1.103.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 964.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 874.000 spettatori con il 4.5% nella seconda; su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber conquista invece una media di 1.537.000 spettatori (8.1%).

In fascia preserale, da segnalare il boom del Tg4 diretto da Andrea Pucci e condotto da Stefania Cavallaro, che conquista il 5.7% di share pari a una media di 819.000 spettatori.