Ascolti, Blanca surclassa il GF. Giletti svetta nell'approfondimento

Foto: Rai

Marco Zonetti 28 ottobre 2025 a

a

a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.884.000 spettatori pari al 24.3% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la terza puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.864.000 spettatori con uno share del 15.0%. Su Italia1 il film Jack Reacher - Punto di non ritorno con Tom Cruise ha siglato 1.384.000 spettatori con l'8.2%.

Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 619.000 spettatori pari al 3.8% (presentazione: 428.000 - 2.1%). Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow ha segnato 466.000 spettatori (4.3%). Sul Nove Little Big Italy ha invece radunato 342.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (810.000 – 4.0%), Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti svetta con 867.000 spettatori (6.0%), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica totalizza 594.000 spettatori (4.7%), e su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias sigla 822.000 spettatori e il 4.4%.

In access prime time, su Rai1, e a seguire Stefano De Martino con Affari Tuoi raggiunge 4.822.000 spettatori (22.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.947.000 – 19.5%), Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna totalizzano una media di 5.327.000 spettatori pari al 25.4%.

Per l'approfondimento: Su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno calamitato 4.141.000 spettatori (20.5%), Monica Giandotti su Rai2 con Tg2 Post si è fermata a 473.000 spettatori con il 2.2%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ottiene .000 spettatori (%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raduna 1.016.000 spettatori e il 5.0% nella prima parte e 916.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte; su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo calamita 1.743.000 spettatori (8.2%). In seconda serata, da segnalare l'ottimo ascolto di Storie di Sera, condotto su Rai1 da Eleonora Daniele, che segna il record del 15.5% di share pari a 1.396.000 per il lunedì in tarda sera dell'Ammiraglia Rai, mentre nella seconda parte - dalle 24.11 alle 24.58 - totalizza un altrettanto ottimo 8.3% pari a 467.000 spettatori.