Ascolti tv, è un pareggio tra Montalbano e La notte nel cuore. Fagnani vola col ritorno di Belve

Foto: Rai

Marco Zonetti 29 ottobre 2025

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti raggiungere una media di 2.594.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece raccolto il 16.4% della platea pari a una media di 2.361.000 individui all'ascolto. Su Rai2 la nuova stagione di Belve condotto da Francesca Fagnani ha debuttato con un netto di 1.748.000 persone all'ascolto pari al 12.9% di share (presentazione: 1.699.000 - 8.5%).

Su Italia1 Le Iene Show si aggiudica una media di 971.000 teste pari all'8.2% di share (presentazione: 1.028.000 - 5.1%). Su Rai3 il film Dogman di Luc Besson ha attirato una media di 649.000 appassionati pari al 3.6% di share. Su Tv8 X Factor sigla il 4.2% pari a 555.000 appassionati. Su NoveOnly Fun - Comico Show ha siglato l'1.8% di share pari a una media di 286.000 spettatori (Battute Finali: 197.000 - 1.9%).

Per l'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha ottenuto il 3.8% di share pari a una media di 473.000 spettatori mentre, su La7, diMartedì con Giovanni Floris segna il 7.9% con 1.236.000 teste (diMartedì Più: 401.000 - 7.2%).

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista una media di 4.516.000 spettatori pari al 22.4% di share (presentazione: 3.737.000 - 19.2%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 25.3% con 5.082.000 teste. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 2.4% pari a una media di 478.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa calamitano 4.054.000 spettatori pari al 21.1%; su Rai2, Monica Giandotti con Tg2 Post segna 504.000 spettatori pari al 2.5%; su Rai3, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre totalizza il 4.7% pari a 919.000; su Rete4 Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera ha raggiunto il 4.4% con 857.000 nella prima parte e il 3.5% pari a 708.000 nella seconda; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber ha ottenuto una media di 1.749.000 spettatori con l'8.7% di share.