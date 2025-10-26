Paolo Bonolis, il duetto hot con la concorrente: imbarazzo a Tú sí que vales

Alice Antico 26 ottobre 2025 a

Nella puntata di "Tú sí que vales" di ieri sabato 25 ottobre 2025, l'attimo di maggiore ilarità e sorpresa è stato regalato da Fabia De Luca, un'artista che si è presentata per recitare alcune poesie tratte dai suoi libri. La candidata ha svelato che una sezione delle sue opere è dedicata all'erotismo, leggendo quattro testi mentre si accompagnava con un'arpa.

L'esibizione è stata anticipata da un esilarante siparietto tra la signora e Paolo Bonolis. Quando Fabia si è seduta, infatti, ha lasciato intravedere una coscia, e ha commentato con ironia: "È che mi hanno messo un microfono grande così qui sotto". Bonolis ha immediatamente colto la palla al balzo, instaurando un flirt comico: "Lei è sposata? Perché avverto come una necessità…". La candidata ha prontamente replicato: "Nemmeno lei è sposato", e Bonolis ha scherzato sulla sua vita sentimentale: "Ma lo sono stato tanto". Il conduttore, con palese consapevolezza, ha poi introdotto la prima poesia chiedendo: "Ci faccia godere della farfallina solitaria".

La prima composizione si intitolava proprio "La farfalla solitaria" (scritta in pieno lockdown), seguita da "L’uccello". Su quest'ultima è intervenuto Rudy Zerbi, commentando: "Lei si diverte un sacco", e Bonolis ha rincarato la dose con un'altra battuta sul tema: "Le è rimasto solo questo". Fabia De Luca ha accettato il gioco, rispondendo con un'espressione spiazzata ma sincera: "È la verità però", e Bonolis ha replicato: "E che non lo so? Dillo a me…". Le poesie sono proseguite con "Duro" e, infine, "Le pene", una composizione brevissima: "Sei il pene delle mie pene", che Bonolis ha liquidato con un laconico: "Ermetica".

A conclusione dell'esibizione, Luciana Littizzetto ha notato il palese feeling tra la concorrente e il giudice, e Maria De Filippi ha colto l'occasione per inserire la gag dei 1000 euro: ha rivelato alla signora che c’era la possibilità di cercare delle buste per vincere il denaro, saltando il verdetto, ma in una posizione compromettente, specificando che le buste erano da cercare ‘nel corpo di Bonolis’. Il conduttore, per nulla entusiasta all'idea, ha concluso ironizzando sull'entusiasmo di Fabia, che non vedeva l'ora di prestarsi al gioco: "Maria, non è ‘nel corpo di Bonolis’, è attorno… Perché la signora mi sembra esperta di arti marziali erotiche…".