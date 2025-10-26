Ascolti tv, Maria De Filippi sovrana del sabato sera contro Milly Carlucci. Gerry Scotti continua a volare

Foto: Ansa

Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, conquistare una media di 3.019.000 individui all'ascolto pari al 22.8% di share. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 27.1% pari a una media di 4.214.000 affezionati (Buonanotte: 2.087.000 - 25.9%), vincendo nettamente la serata.

Quanto agli altri programmi, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1.095.000 individui all'ascolto pari al 6.1% di share (In altre parole... Ancora: 496.000 - 3.2%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, S.W.A.T ha divertito 725.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rai3 Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi segna media di 440.000 teste pari al 2.7%. Su Rete4, il film Non Stop ha invece registrato il 3.4% pari a una media di 561.000 spettatori. Su Italia1 il film L'era glaciale - In rotta di collisione ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 751.000 persone pari al 4.3%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 378.000 appassionati pari al 2.1% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.8% pari a una media di 442.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 4.181.000 affezionati pari al 23.0%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.673.000 affezionati pari al 25.7% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.769.000 - 21.4%). Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 2.3% pari a 414.000 spettatori; su Rai3 La confessione con Peter Gomez conquista il 4.3% pari a una media di 759.000 individui all'ascolto (Finale: 636.000 - 3.5%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 5.1% pari a una media di 899.000 telespettatori nella prima parte e il 3.8% pari a 701.000 nella seconda.