Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso, duello a Ballando: "Trash", "poverina"

Foto: Rai1

Alice Antico 26 ottobre 2025 a

Nella puntata andata in onda ieri sera, sabato 25 ottobre 2025, di "Ballando con le Stelle" non è mancato il consueto, accesissimo scontro tra la giurata Selvaggia Lucarelli e la concorrente Barbara D'Urso. La conduttrice, in gara nel dance show di Rai 1 in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, ha affrontato una serata difficile che è culminata in un duro botta e risposta dopo le severe critiche sulla sua performance. L'esibizione di Barbara D'Urso non ha convinto la giuria, innescando una bocciatura secca da parte di Lucarelli: "Io ho faticato a guardarvi. Mi sono anche chiesta 'ma dov’è il talento?'. Non c’era proprio, eri affaticata proprio", ha sentenziato la giurata, aggiungendo critiche persino sul look: "Erano sbagliati anche i vestiti". La D'Urso ha cercato di giustificare la performance sottotono ammettendo le difficoltà in settimana: "È stata una settimana particolare, complicata, anche per i vestiti, ci sono stati dei problemi. Abbiamo preferito osare, piuttosto che stare sulla stessa linea. Ma ci sta che alla giuria non sia piaciuto", ha replicato l'attrice.

La discussione è tuttavia degenerata quando la D'Urso ha deciso di togliersi un "sassolino dalla scarpa", tirando in ballo un'intervista che Selvaggia Lucarelli aveva rilasciato in settimana a 'Tv Talk'. In quell'occasione, Lucarelli aveva indicato Francesca Fialdini come la concorrente con più probabilità di vittoria, una risposta che avrebbe toccato particolarmente la D'Urso. La reazione di Lucarelli è stata immediata e difensiva, accusando la concorrente di vittimismo: "Ma stai rosicando? Mi hanno chiesto su chi punti, non ho interpretato quella domanda su chi tifi, ma su chi pensi che vincerà ballando con le stelle", ha spiegato la giurata. A quel punto, Barbara D'Urso ha chiuso bruscamente il confronto: "Non vale nemmeno la pena parlare con te". L'ultima stoccata, però, è arrivata da Lucarelli, che, tra il boato del pubblico, ha sferrato un colpo durissimo, attaccando direttamente l'immagine televisiva della conduttrice: "Credimi Barbara questa è la verità. Cavolo, Barbara sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash". La giurata ha poi concluso cercando di fare marcia indietro, insistendo sulla serietà della sua previsione: "Io credo che tu potresti vincere ballando, ti posso garantire che era un pronostico".