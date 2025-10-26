Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso, duello a Ballando: "Trash", "poverina"
Nella puntata andata in onda ieri sera, sabato 25 ottobre 2025, di "Ballando con le Stelle" non è mancato il consueto, accesissimo scontro tra la giurata Selvaggia Lucarelli e la concorrente Barbara D'Urso. La conduttrice, in gara nel dance show di Rai 1 in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, ha affrontato una serata difficile che è culminata in un duro botta e risposta dopo le severe critiche sulla sua performance. L'esibizione di Barbara D'Urso non ha convinto la giuria, innescando una bocciatura secca da parte di Lucarelli: "Io ho faticato a guardarvi. Mi sono anche chiesta 'ma dov’è il talento?'. Non c’era proprio, eri affaticata proprio", ha sentenziato la giurata, aggiungendo critiche persino sul look: "Erano sbagliati anche i vestiti". La D'Urso ha cercato di giustificare la performance sottotono ammettendo le difficoltà in settimana: "È stata una settimana particolare, complicata, anche per i vestiti, ci sono stati dei problemi. Abbiamo preferito osare, piuttosto che stare sulla stessa linea. Ma ci sta che alla giuria non sia piaciuto", ha replicato l'attrice.
La discussione è tuttavia degenerata quando la D'Urso ha deciso di togliersi un "sassolino dalla scarpa", tirando in ballo un'intervista che Selvaggia Lucarelli aveva rilasciato in settimana a 'Tv Talk'. In quell'occasione, Lucarelli aveva indicato Francesca Fialdini come la concorrente con più probabilità di vittoria, una risposta che avrebbe toccato particolarmente la D'Urso. La reazione di Lucarelli è stata immediata e difensiva, accusando la concorrente di vittimismo: "Ma stai rosicando? Mi hanno chiesto su chi punti, non ho interpretato quella domanda su chi tifi, ma su chi pensi che vincerà ballando con le stelle", ha spiegato la giurata. A quel punto, Barbara D'Urso ha chiuso bruscamente il confronto: "Non vale nemmeno la pena parlare con te". L'ultima stoccata, però, è arrivata da Lucarelli, che, tra il boato del pubblico, ha sferrato un colpo durissimo, attaccando direttamente l'immagine televisiva della conduttrice: "Credimi Barbara questa è la verità. Cavolo, Barbara sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash". La giurata ha poi concluso cercando di fare marcia indietro, insistendo sulla serietà della sua previsione: "Io credo che tu potresti vincere ballando, ti posso garantire che era un pronostico".
Barbara le fa giustamente presente che dovrebbe essere imparziale. Selvaggia la accusa di essere egocentrica, di voler fare trash e altre frecciatine.— Alea Iacta Est (@aleaiactaest_mk) October 26, 2025
“Non vale neanche la pena parlare con te” è il riassunto di Barbara e ha ragione!#BallandoConLeStellepic.twitter.com/cOc0RDrVdZ