Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello: cosa farà in studio

Foto: LaPresse

Francesco Fredella 20 ottobre 2025 a

a

a

Torna al Grande Fratello, ma in veste di opinionista. O, a quanto pare, come special guest. Perché Sonia Brugalli, produttrice e imprenditrice, ex di Paolo Bonolis, resta una garanzia per gli ascolti. E su quella poltrona, ai tempi del Gf Vip di Alfonso Signorini, è stata una vera garanzia. Ora, sugli scranni ci sono gli ex concorrent storici: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Il ritorno di Sonia potrebbe essere un vero colpo di scena (e di adrenalina) al programma.

Bruganelli conduttrice, spunta il programma in tv: "Ho registrato il pilota"

Come annuncia Davide Maggio sul suo sito, la Bruganelli è stata chiamata negli studi. Non si sa per quante puntate: una, due o fino al termine del reality che conduce Simona Ventura. La Bruganelli, fino a qualche anno fa dietro le quinte, è diventata un vero e proprio personaggio televisivo: nel 2024 Ballando con le stelle, il Grande Fratello Vip come opinionista (con una pungente satira che resta sempre un valore aggiunto). E poi tanto spazio alla vita privata, che ha raccontato nel salotto di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. Lì ha svelato i momenti intimi e dolorosi.