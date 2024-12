Belve, Sonia Bruganelli non si nasconde più: "Bonolis? Ecco chi ha tradito chi"

03 dicembre 2024 a

È una Sonia Bruganelli determinata e sincera quella che, a Belve, ha accettato di prendere posto sullo scomodo sgabello e di rispondere alle insidiose domande di Francesca Fagnani. Protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle (soprattutto per i botta e risposta con Selvaggia Lucarelli e per le polemiche scatenate dal suo legame con il coreografo Angelo Madonia), l'opinionista non ha evitato interrogativi scomodi e ha vuotato il sacco. Un argomento che tra tutti ha attirato l'attenzione del pubblico è quello della fine della storia d'amore con Paolo Bonolis. Senza girarci troppo intorno, quando la conduttrice ha iniziato a indagare su cosa avesse portato la loro relazione a finire, Bruganelli ha ammesso: "Sì, l'ho tradito io".

"L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene…", ha rivelato l'opinionista, che nello studio di Rai 2 si è tolta tanti sassolini dalle scarpe: "A Ballando ero il personaggio polemico. Sono stata usata per fare ascolti", ha detto in merito alla sua eliminazione dal programma. Non è mancata una frecciatina a Laura Freddi (ex storica di Paolo Bonolis): "Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…", ha scandito. La puntata, che andrà in onda stasera, promette grandi colpi di scena.