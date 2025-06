Sonia Bruganelli conduttrice, spunta il programma in tv: "Ho registrato il pilota"

Francesco Fredella 24 giugno 2025 a

a

a

Sonia Bruganelli si racconta, senza filtri. E senza freni. Lo fa ai microfoni del podcast di Giulia Salemi "Non lo faccio X moda", dove racconta di una puntata zero di un programma che la vede conduttrice. “Ho registrato una puntata pilota in cui faccio un’intervista che è un po’ diversa dal solito, quindi un giochino nel dare un libro. Cioè, ‘qual è il tuo libro?’ Per esempio, con l’intelligenza artificiale scopriamo qual è il tuo libro e invece magari tu ti senti rappresentata da un altro libro. Quindi mettiamo queste due realtà a confronto. Ho provato a farlo proprio perché il mondo della lettura a me piace tantissimo e mi appassiona”, racconta la Bruganelli, imprenditrice nel mondo dei media.

Poi l'ex opinionista del Grande Fratello risponde alle domande della Salemi, che le chiede chi preferisce tra vari conduttori e conduttrici. Ecco cosa dice: "Tra Ilary Blasi e Barbara d’Urso? Tengo Ilary Blasi. Tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria? Tengo Vladimir Luxuria. Tra Vladimir Luxuria e Antonella Elia? Tengo Vladimir Luxuria. Tra Vladimir Luxuria e Laura Freddi? Tengo Vladimir Luxuria. Tra Vladimir Luxuria e Adriana Volpe? Tengo Vladimir Luxuria. Tra Vladimir Luxuria e Selvaggia Lucarelli? Tengo Vladimir Luxuria. Tra Vladimir Luxuria e Caterina Balivo? Tengo Vladimir Luxuria. Tra Vladimir Luxuria e Alessia Marcuzzi? Tengo Alessia Marcuzzi. Tra Alessia Marcuzzi e Simona Ventura? Tengo Simona Ventura. Tra Simona Ventura e Alba Parietti? Tengo Simona Ventura. Tra Simona Ventura e Milly Carlucci? Tengo Simona Ventura. Tra Simona Ventura e Silvia Toffanin? Tengo Simona Ventura, è lei la vincitrice“.