Giorgio Panariello non esclude il Festival: "A Sanremo con Carlo Conti?"

Andrea Regina 20 ottobre 2025 a

"Quest'anno chissà", con il suo consueto sorriso ironico, Giorgio Panariello non esclude del tutto un passaggio al Festival di Sanremo 2026. Durante la presentazione del suo nuovo spettacolo "E se domani" al Teatro Brancaccio di Roma, il comico toscano ha risposto all'AGI sul suo rapporto con Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del prossimo Festival, precisando che tra loro il tema "non è mai stato affrontato". "Chissà, magari un salto potrei anche farlo. Ma con Carlo parliamo di tutto, tranne che di Sanremo", ha spiegato Panariello. "L'anno scorso non ne abbiamo mai parlato: lo davamo per scontato e sarebbe stato davvero troppo scontato. So solo che Carlo sta lavorando al cast dei 26, vuole i più forti possibili. Mi ha anticipato che le canzoni sono molto belle".

Poi, stuzzicato sul fatto che Renato Zero interromperà le date del suo tour proprio durante la settimana del Festival, Panariello scherza: "Degli ospiti non abbiamo detto una parola. Figurati, se ci va Renato Zero, lo sapremo cinque minuti prima che salga sul palco: è bravissimo a far perdere le sue tracce!".