Ascolti tv, il classico Mary Poppins batte Tradimento. Sul Nove promosso Panariello

Marco Zonetti 06 gennaio 2025

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 5 gennaio 2025 vedono su Rai1 il film Mary Poppins con Julie Andrews e Dick Van Dyke conquistare il 16.3% di share pari a una media di 2.607.000 spettatori, vincendo la serata.

Su Canale5 la serie turca Tradimento ha segnato invece il 12.2% pari a una media di 1.992.000 individui all'ascolto, in calo rispetto alla settimana scorsa.

Su Rai2 il film Un matrimonio mostruoso con Massimo Ghini e Ilaria Spada ha conquistato il 5.3% di share con una media di 942.000 teste.

Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci sigla una media dell'8.9% di share pari a 1.532.000 spettatori, terzo programma più visto in prime time.

Su Rete4, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 5.7% di share con un'audience di 840.000 teste.

Su Italia1 il film Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan, con Christian Bale, Morgan Freeman, Anne Hathaway e Michael Caine ha appassionato il 6.1% della platea pari a 917.000 individui all'ascolto.

Su La7 il film The Eagle con Channing Tatum ha attirato il 2.6% della platea pari a 444.000 appassionati. Su Tv8, Tre fratelli e un bebè con Paul Campbell ha conquistato il 2.2% pari a 383.000 spettatori.

Sul Nove Giorgio Panariello - La favola mia conquista il 6.6% di share pari a una media di 1.121.000 teste.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 29.0% pari a 5.395.000 spettatori. Su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 13.0% della platea pari a 2.423.000 teste (Paperissima Sprint tra poco: 14.1% - 2.605.000)

Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.8% con 894.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.7% con 688.000 nella seconda. Su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha calamitato 967.000 individui all'ascolto pari al 5.2%. Al mattino, da segnalare su Rai1 Check Up con Luana Ravegnini che sfiora il 22.0% di share pari a una media di 1.399.000 spettatori.