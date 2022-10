Tale e Quale Show, "anno buono per Mussolini". La battuta choc di Panariello

01 ottobre 2022 a

a

a

“Secondo me quest’anno vince Alessandra Mussolini, perché per la Mussolini è un periodo buono. O quest’anno o mai più”. La sparata di Giorgio Panariello a Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti fa calare il gelo in studio. Tra i concorrenti c'è anche Alessandra Mussolini che si cimenta nell’esibizione di Rosanna Fratello con il brano celebre Sono una donna non sono una Santa. La performance piace a tutti e tre i giudici ma al momento dei commenti Panariello sorprende tutti con la battuta a doppio senso. Nessuno fiata e il giurato si riprende subito commentando ancora l'esibizione: “Devo dire che non mi aspettavo che cantassi così, sei stata brava.” Sui social è il delirio, piovono commenti e la battuta diventa virale.