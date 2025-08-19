Pippo Baudo, Panariello: "Si riaccenda un faro sul varietà". E fa il nome dell'erede

Marco Zonetti 19 agosto 2025 a

a

a

Continua incessante il flusso di visitatori nel secondo e ultimo giorno di esposizione del feretro di Pippo Baudo nella camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie. Fra i tantissimi volti illustri giunti a rendere l'ultimo omaggio all'amatissimo presentatore, anche Giorgio Panariello, anch'egli per diversi anni protagonista del sabato sera di Rai1 con grandissimi ascolti. «Speriamo almeno che questa scomparsa possa riaccendere un faro sul varietà che se ne sta andando piano piano» ha commentato il mattatore toscano. Alla domanda su un possibile erede di Pippo Baudo e della sua cifra stilistica, Panariello ha risposto: «Se vedo un erede del varietà? Sono tanti e sono tanti quelli bravi, come ha detto lui tante volte. Ma io per patriottismo dico Carlo Conti».

Baudo: "Mi preoccupa l'idea di sparire". Quell'intervista inedita di Heather Parisi

La camera ardente sarà ancora aperta oggi al Teatro delle Vittorie fino alle 12.00. I funerali si terranno invece domani pomeriggio nella sua città natale, Militello in Val di Catania, nella Chiesa di Santa Maria della Stella. La cerimonia funebre del presentatore sarà presieduta dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, e sarà seguita in diretta su Rai1 dal Tg1 di Gian Marco Chiocci.