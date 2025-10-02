Ascolti tv, il Commissario Montalbano batte Michelle Hunziker

Foto: Rai

Marco Zonetti 02 ottobre 2025

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti vincere la serata con una media di 2.522.000 spettatori pari al 16.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Io Canto Family con Michelle Hunziker ha conquistato invece 2.345.000 spettatori pari al 15.9%. Su Rai3, Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.348.000 spettatori (8.6%), terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2 la serie Occhi di gatto ha registrato 498.000 individui all'ascolto pari al 3.1%. Su Italia1, il film San Andreas con Dwayne Johnson e Alessandra Daddario ha divertito 804.000 spettatori con il 4.6%. Su Tv8 la partita di Champions League che ha visto la sconfitta del Barcellona per 2 a 1 contro il Paris Saint Germain raggiunge 1.220.000 spettatori (6.4%), e sul Nove Comedy Match con Katia Follesa raduna 257.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento: su Rete4 RealPolitik con Tommaso Labate sigla una media di 651.000 individui all'ascolto pari al 5.0% (presentazione: 661.000 - 3.2%), e su La7 Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri totalizza una media di 720.000 spettatori pari al 3.9%.

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino intrattiene 4.501.000 spettatori (21.8%), mentre, su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui prevalgono con La Ruota della Fortuna radunando 4.658.000 spettatori pari al 22.5% (Gira la Ruota della Fortuna: 4.073.000 - 20.1%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.388.000 irriducibili (6.7%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 458.000 spettatori con il 2.2%.

Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa ha siglato il 20.2% pari a una media di 4.038.000 individui all'ascolto; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha raccolto 538.000 spettatori con il 2.6%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha segnato 1.063.000 spettatori (5.3%): su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raggiunge 1.035.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 901.000 spettatori e il 4.4% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber prevale con 1.894.000 spettatori (9.1%).

Da segnalare, nel preserale, il Tg4 condotto da Stefania Cavallaro che, con un ampio approfondimento sulla Flottilla, totalizza il 5.6% pari a 788.000 spettatori.