Ascolti tv, come va il debutto del Grande Fratello contro Blanca. Boom Gerry Scotti, cresce Dentro la Notizia

Marco Zonetti 30 settembre 2025

Il lunedì sera televisivo ha visto, su Rai1, il debutto della terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.806.000 spettatori pari al 23% di share, vincendo la serata. Su Canale5 il debutto del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 2.813.000 spettatori con uno share del 20.4% (Night: 1.185.000 - 21.5%; Live 807.000 - 16.4%). Su Rai2, dopo la presentazione (617.000 – 3.1%), Boss in Incognito con Elettra Lamborghini ha divertito 843.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 il film I mercenari 2 ha siglato 802.000 spettatori con il 4.4%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (713.000 – 3.6%), Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti segna 865.000 spettatori (5.8%), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica totalizza 732.000 spettatori (5.6%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias ha siglato 691.000 spettatori e il 3.8%.

Su Tv8 il film Django Unchained con Leonardo Di Caprio, diretto da Quentin Tarantino, ha segnato 330.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italyha invece radunato 478.000 spettatori con il 2.7%.

In access prime time, su Rai1, il ritorno dei Cinque Minuti con Bruno Vespa - ospite il ministro della Difesa Guido Crosetto - ha calamitato 3.843.000 spettatori (19.3%), e a seguire Stefano De Martino con Affari Tuoi raggiunge 4.473.000 spettatori (21.8%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.419.000 – 21.9%), Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna prvealgono con una media monstre di 5.488.000 spettatori pari al 26.8%

Per l'approfondimento: Monica Giandotti su Rai2 con Tg2 Post si è fermato a 464.000 spettatori con il 2.2%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ottiene 1.007.000 spettatori (5%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raduna 1.103.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 1.007.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte; su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo calamita 1.706.000 spettatori (8.2%).

Al pomeriggio, la sfida tra talk vede, su Rai1, Vita in Diretta con Alberto Matano, preceduto dalla presentazione (1.344.000 – 18.1%), siglare 1.647.000 spettatori con il 19.2%, mentre su Canale5, Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia cresce raggiungendo una media di 1.503.000 spettatori pari al 20.4% nella prima parte e 1.394.000 spettatori pari al 16.5% nella seconda parte chiamata Le Voci (I Saluti: 1.421.000 - 14.4%).