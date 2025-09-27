Ascolti tv, Tale e Quale Show batte Tradimento. Quarto Grado o Ore14 Sera? Chi vince il duello del crime

Marco Zonetti 27 settembre 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 il debutto della nuova stagione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 2.783.000 spettatori pari al 19.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.082.000 spettatori pari al 14.8%.

Per quanto riguarda il duello del Crime, su Rai2, Ore14 Sera Speciale con Milo Infante sigla una media di 734.000 spettatori pari a uno share del 6.1%; su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita invece una media di 967.000 spettatori pari al 7.6% di share, terzo programma più visto in prime time.

Su Rai3 la serie Kabul registra una media di 400.000 individui all'ascolto e il 2.3%. Su Italia1 Jurassic World - Il dominio con Chris Pratt ha appassionato una media di 897.000 teste pari al 6.1% di share. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ottiene una media di 876.000 spettatori pari al 7.1%. Su Tv8 la replica di Pechino Express - Fino al tetto del mondo ha radunato 343.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Alessandro Siani - Off Line diverte una media di 317.000 individui all'ascolto (1.8%).

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 21.3% pari a una media di 4.065.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 4.906.000 pari a una percentuale del 25.7%. Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.231.000 spettatori pari al 6.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 465.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 526.000 spettatori pari al 2.7% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 5.2% pari a una media di 950.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 885.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 827.000 spettatori con il 4.3% nella seconda; su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber conquista invece una media di 1.557.000 spettatori (8.1%).