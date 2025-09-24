Ascolti tv, Montalbano batte Raoul Bova. Berlinguer-Flors: chi ha vinto

Marco Zonetti 24 settembre 2025 a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti raggiungere una media di 2.705.000 spettatori pari al 16.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la fiction Buongiorno, mamma! con Raoul Bova ha invece raccolto il 15.0% della platea pari a una media di 2.282.000 individui all'ascolto. Su Italia1 la Coppa Italia di calcio con la vittoria del Milan per 3 a 0 sul Lecce si aggiudica una media di 2.194.000 teste pari all'11.5% di share.

Su Rai2 Freeze - Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales segna un netto di 701.000 persone all'ascolto pari al 4.5% di share (Presentazione: 670.000 - 3.3%). Su Rai3 il documentario Quarant'anni senza Giancarlo Siani ha attirato una media di 361.000 appassionati pari al 2.0% di share. Su TV8 le audizioni di X Factor siglano il 5.5% pari a 579.000 appassionati. Su Nove il film Giustizia privata ha siglato il 2.6% di share pari a una media di 285.000 spettatori.

Per l'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha ottenuto il 5.7% di share pari a una media di 716.000 spettatori mentre, su La7, diMartedì con Giovanni Floris segna l'8.5% con 1.315.000 teste (diMartedì Più: 466.000 - 8.8%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista il 20.0% pari a una media di 4.163.000 affezionati, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 23.8% con 4.958.000 teste (Gira La Ruota della Fortuna: 3.963.000 - 19.9%). Su Rai3, Un posto al sole conquista il 6.6% pari a 1.377.000 appassionati. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 2.7% pari a una media di 568.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rai2, Monica Giandotti con Tg2 Post segna 494.000 spettatori pari al 2.3% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre totalizza il 5.0% pari a 984.000; su Rete4 Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera ha raggiunto il 4.8% con 965.000 nella prima parte e il 3.8% pari a 809.000 nella seconda; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber ha ottenuto una media di 1.798.000 spettatori con l'8.6% di share.