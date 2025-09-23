Ascolti tv, Temptation Island leader della serata. Giletti torna e fa il botto

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 23 settembre 2025

a

a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 il film Tv della serie Purché finisca bene dal titolo Tutto a posto, con Michele Di Mauro e Michele Eburnea, totalizzare una media di 1.848.000 spettatori pari all'11.9% di share. Su Canale5 Temptation Island e poi... e poi condotto da Filippo Bisciglia ha invece conquistato 3.005.000 spettatori con uno share del 18.5%, vincendo la serata. Su Rai2 Boss in incognito con Elettra Lamborghini ha segnato 975.000 spettatori pari al 6.3%.

Su Italia1, il film Killer Elite con Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen ha ottenuto una media di 996.000 individui all'ascolto pari al 6.2% di share. Su Tv8 il film Il giustiziere della notte con Charles Bronson ha ottenuto 339.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha siglato 521.000 spettatori con il 3.0%.

Per l'approfondimento: su Rai3, la ripresa de Lo stato delle cose con Massimo Giletti ha prevalso con una media di 920.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione: 837.000 - 4.3%); su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha siglato una media di 684.000 spettatori (5.5%); su La7 Corrado Augias con La torre di Babele - Chi fa i conti con la Storia? ha raggiunto 821.000 spettatori pari al 4.7%.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari tuoi ha siglato una media di 4.321.000 spettatori pari al 21.3% di share, mentre Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna, su Canale5, hanno ottenuto 5.094.000 spettatori pari al 25.1% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.818.000 - 19.4%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha invece divertito 495.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post condotto da Monica Giandotti ha ottenuto il 2.6% pari a una media di 535.000 spettatori; su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre segna il 4.8% pari a una media di 937.000 teste; su Rete4 4 di Sera ottiene una media di 988.000 spettatori e il 5.0% nella prima parte e di 796.000 spettatori pari al 3.9% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber riparte da un'ottima media di 1.365.000 spettatori (8.0%).