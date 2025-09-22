Ascolti tv, vince la fiction di Rai1. Bene Le Iene, De Martino avvicina Gerry Scotti

Foto: Rai1

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 il debutto della fiction Balene - Amiche per sempre, con Veronica Pivetti e Carla Signoris, conquistare una media di 2.781.000 spettatori pari al 19.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.157.000 spettatori pari a uno share del 16.6%. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni ha ottenuto 1.019.000 spettatori con il 9.4% (presentazione: 1.019.000 - 9.4%), terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2 BellaMa' di Sera con Pierluigi Diaco ha segnato 411.000 spettatori pari al 2.6% (presentazione: 1.7% - 294.000). Su Rai3, dopo la presentazione (718.000 – 4.2%), la quarta puntata della nuova stagione di PresaDiretta con Riccardo Iacona ha conquistato una media di 923.000 spettatori pari al 5.9% (PresaDiretta Più: 589.000 - 4.4%). Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano ha calamitato 537.000 spettatori (4.7%). Su La7 il film Monuments Men, con George Clooney e Matt Damon, ha registrato 461.000 spettatori e il 3.0%. Su Tv8 I delitti del BarLume con Filippo Timi ha segnato 256.000 appassionati con l'1.7%. Sul Nove Enrico Brignano Show ha divertito 507.000 spettatori pari al 3.4%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista 4.153.000 spettatori (23.9%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui appassiona invece 4.445.000 spettatori pari al 25.5% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.375.000 - 20.0%).

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista 764.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 566.000 spettatori pari al 3.2% nella seconda, mentre su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna 978.000 spettatori con il 5.7%.