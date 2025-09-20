Ascolti tv, Clerici e Clementino battono la serie Tradimento. Ottimo risultato per Quarto Grado

Foto: Rai

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Suzuki Jukebox con Antonella Clerici e Clementino conquistare una media di 2.153.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 1.986.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.001.000 spettatori pari all'8.4% di share, terzo programma più visto in prima serata.

Su Rai2 il film Race for Glory - Audi vs Lancia con Riccardo Scamarcio ha segnato 622.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 la serie Kabul registra una media di 363.000 individui all'ascolto e il 2.3%. Su Italia1 la serie Citadel ha appassionato una media di 667.000 teste pari al 4.3% di share. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ottiene una media di 842.000 spettatori pari al 7.3%. Su Tv8 la replica di Pechino Express - Fino al tetto del mondo ha radunato 344.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Giorgio Panariello - La favola mia diverte una media di 660.000 individui all'ascolto (4.4%).

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 21.5% pari a una media di 3.807.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 4.335.000 pari a una percentuale del 24.5% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.333.000 - 19.5%). Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.261.000 spettatori pari al 7.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 473.000 spettatori con il 2.7%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 515.000 spettatori pari al 2.9% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 4.6% pari a una media di 778.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 881.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 697.000 spettatori con il 3.9% nella seconda; su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber conquista invece una media di 1.393.000 spettatori (7.8%).