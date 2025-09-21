Rai: "A Domenica In vera pagina di servizio pubblico"

21 settembre 2025 a

"La Rai, in quanto Servizio Pubblico, da sempre valorizza e sostiene le iniziative di interesse nazionale e di rilievo internazionale che riguardano il patrimonio culturale dell'Italia. La puntata di Domenica In del 21 settembre ha ospitato un momento dedicato a 'Il pranzo della domenica - Italiani a tavola', l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, dal Ministero della Cultura e da Anci a sostegno della candidatura della Cucina italiana a Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco". Lo scrive in una nota la Rai. "Valorizzare la tradizione del pranzo domenicale significa riconoscere un rito che unisce famiglie, comunità e persone - continua la nota dell'azienda - tramanda saperi gastronomici, rafforza i legami sociali e rappresenta un tratto distintivo della cultura e dell'industria italiana nel mondo. L'iniziativa, diffusa su tutto il territorio nazionale, ha visto la partecipazione di 10 città capofila, espressione di amministrazioni di ogni orientamento politico - dal centrodestra al centrosinistra - con eventi partecipati in decine di Comuni italiani".

"Proprio in quest'ottica di coralità e inclusione, durante il collegamento da Roma, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sindaco della città Roberto Gualtieri hanno lanciato l'iniziativa - si legge ancora - il simbolico 'passaggio di microfono' tra il presidente del Consiglio e il sindaco di Roma ha rappresentato il senso condiviso dell'iniziativa. La presenza di conduttori, attori personaggi pubblici e testimonial del mondo Rai e non solo, ha contribuito a rendere la giornata una grande festa popolare, in grado di avvicinare i cittadini a un tema cosi' identitario". "Per la Rai, si è trattato di una pagina di autentico Servizio Pubblico nel racconto della cultura, delle tradizioni, della nostra industria e della promozione dell'Italia a livello internazionale", conclude la nota.