Da "Buongiorno Italia" a "Est Ovest". Tgr. nuova stagione al via

Riparte la stagione televisiva della Tgr, la Testata Giornalistica Regionale della Rai diretta da Roberto Pacchetti, e l'offerta informativa del mattino e dei principali appuntamenti di giornata riprende con tante novità. “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Regione” tornano su Rai 3 – alle 7.00 e alle 7.30 - con un restyling delle sigle, grafica in aggiornamento e nuovi contenuti per rendere l’informazione ancora più tempestiva, vicina e interattiva. Il restyling grafico interesserà anche i telegiornali regionali delle 14.00 e delle 19.30, con nuove sigle e, da gennaio, con una veste visiva coerente e moderna per tutti i notiziari Tgr.

“Buongiorno Italia” si conferma un programma di servizio con notizie, attualità, sport e meteo dettagliato. La nuova stagione prevede tre ampi collegamenti in diretta Nord, Centro e Sud per raccontare in tempo reale il Paese, oltre a collegamenti flash dalle redazioni regionali. Spazio anche a #laprimacosabella, la buona notizia del giorno. In studio, per la prima puntata, Linda Stroppa da Milano e Andrea Siano da Napoli. La supervisione è di Antonello Perillo, coordinamento editoriale di Daniela Sodano e Rino Giusa, responsabile pianificazione e supporto Paolo Venturini. A seguire, in “Buongiorno Regione”, spazio alle cronache locali, alle eccellenze del territorio e alle imprese innovative, con una conduzione più coinvolgente, una nuova rassegna stampa e maggiore interazione con il pubblico.

I due appuntamenti ripartono forti dell’attenzione dei telespettatori, continuando a rappresentare un punto di riferimento per l’informazione di servizio: nella scorsa stagione, “Buongiorno Italia” ha registrato l’11% di share medio con oltre 400 mila telespettatori quotidiani e una crescita rispetto al passato, mentre “Buongiorno Regione” ha ottenuto 11,7% di share e oltre 550 mila telespettatori, con uno share in aumento rispetto al 10.8% dell’edizione precedente. Molte edizioni regionali, inoltre, hanno visto crescere gli ascolti: spiccano Emilia-Romagna, Veneto e Calabria con incrementi a doppia cifra, a conferma del forte radicamento sul territorio

A partire dalla seconda settimana di ottobre, infine, tornano in onda tutte le rubriche della Tgr con un palinsesto riorganizzato per maggiore coerenza e visibilità e nuovi curatori per portare idee fresche nel racconto dell’Italia e delle sue eccellenze. La domenica, con “Buongiorno Europa”, spazio alle due trasmissioni storiche, “Est Ovest” e “Mediterraneo”, ma debutta anche “Alta Quota”, rubrica dedicata alla montagna e al percorso verso Milano Cortina 2026, che resterà in Palinsesto anche al termine di Olimpiadi e Paralimpiadi.