Ballando con le stelle, Milly Carlucci rivela il cachet di Barbara D'Urso: "Non un euro di più"

Esplora:
Foto: LaPresse

Francesco Fredella
  • a
  • a
  • a

Manca davvero poco all'inizio di Ballando con le stelle - che parte il prossimo 27 settembre. Cast stellare, a dir poco eccezionale: Barbara d'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Paolo Belli, Beppe Convertini, Signora Coriandoli

In queste ultime settimane si è parlato molto del ritorno in tv di Barbara d'Urso. E la conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, in una lunga intervista a Chi, placa le polemiche sull'ex regina di Mediaset: "Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti. Ed è una situazione diversa rispetto a quando Mediaset ha chiamato personaggi della Rai come ospiti nei propri programmi, in situazioni più complesse. Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione".

 

Poi arriva una secca smentita sul cachet, di cui si è parlato molto con ipotesi molto fantasiose. "In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più", aggiunge la Carlucci a La Stampa. Anche per la prossima edizione di "Ballando con le Stelle" è confermata la squadra di giurati composta da Carolyn Smith (presidente), Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Ci sarà anche Alberto Matano, volto di Rai1, giornalista e conduttore de La vita in diretta.

 

