Ascolti in tv, Le Iene ripartono col botto

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la replica della terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo, totalizzare una media di 2.211.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.148.000 spettatori pari a uno share del 16.8%. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni - con un ampio approfondimento sul delitto di Pierina Paganelli - ha ottenuto 992.000 spettatori con il 9.1% (presentazione: 852.000 - 5.0%), terzo programma più visto in prime time.

Su Rai3, dopo la presentazione (772.000 – 4.6%), la terza puntata della nuova stagione di PresaDiretta con Riccardo Iacona ha conquistato una media di 865.000 spettatori pari al 5.7% (PresaDiretta Più: 571.000 - 4.3%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2 BellaMa' di Sera con Pierluigi Diaco ha segnato 603.000 spettatori (4.0%). Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano ha calamitato 640.000 spettatori (5.7%). Su La7 il film The International ha registrato 2393.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 I delitti del BarLume con Filippo Timi ha segnato 273.000 appassionati con l'1.9%. Sul Nove il Comedy Club ha divertito 361.000 spettatori pari al 2.5%.

Su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino conquista 3.634.000 spettatori (21.7%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui appassiona invece 4.243.000 spettatori pari al 25.2% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.397.000 - 20.9%), di nuovo leader incontrastato di fascia. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista 742.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 615.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda, mentre su La7 Barbero risponde con Alessandro Barbero segna 726.000 spettatori con il 4.4%.