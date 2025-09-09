Ascolti tv, la Nazionale sbanca l'Auditel: quanti hanno visto Israele-Italia

Marco Zonetti 09 settembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la partita delle Qualificazioni per i Mondiali di Calcio 2026 - con la vittoria dell'Italia contro Israele per 5 a 4 - totalizzare una media di 7.567.000 spettatori pari al 39.1% di share, dominando la serata. Su Canale5 il film Il diavolo veste Prada con Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt ha invece conquistato 1.980.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Italia1, la serie Chicago P.D. con Jason Beghe ha appassionato una media di 1.039.000 individui all'ascolto pari al 6.5% di share.

Pazza Italia, rischia grosso poi batte Israele 5-4: decide Tonali in extremis

Su Rai2 la seconda parte del documentario Formidabile Discoring ha segnato 713.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rai3, il film Dog Days con Vanessa Hudgens e Adam Pally ha calamitato 527.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 il film-inchiesta di Francesco Di Giorgio Roma di piombo - Diario di una lotta ha raggiunto 183.000 spettatori pari al'1.6%. Su Tv8 il film Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey ha ottenuto 298.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha siglato 375.000 spettatori con il 2.8%.

Per l'approfondimento: su Rete4 Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica - con ospite il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - ha siglato una media di 658.000 spettatori (5.1%).

In access prime time, su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna hanno ottenuto 4.315.000 spettatori pari al 21.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha divertito invece 454.000 spettatori con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post condotto da Monica Giandotti ha ottenuto il 2.4% pari a una media di 485.000 spettatori; su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre riprende dal 5.0% pari a una media di 969.000 teste; su Rete4 4 di Sera con Paolo del Debbio riparte da una media di 758.000 spettatori e il 4.0% nella prima parte e di 639.000 spettatori e il 3.1% nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha siglato invece 937.000 spettatori (4.7%).