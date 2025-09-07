Cerca
Ascolti tv, Ciao Darwin meglio di Camilleri 100. Gerry Scotti supera De Martino

Marco Zonetti
Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, il documentario Camilleri 100 - dedicato al centenario della nascita di Andrea Camilleri - calamitare una media di 1.367.000 individui all'ascolto pari all'11.3% di share. Su Canale5, le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno registrato il 16.9% pari a una media di 1.550.000 spettatori, vincendo la serata. 

Su Rai2, il film televisivo Alla ricerca di mia figlia ha tenuto con il fiato sospeso 908.000 spettatori pari al 7.0% di share. Su Rai3 il film in prima visione L'ordine del tempo, diretto da Liliana Cavani e interpretato da Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, ha appassionato una media di 639.000 teste pari al 5.0%.

 

Su Rete4 il film Vi presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins ha ottenuto il 4.9% pari a una media di 505.000 spettatori. Su Italia1 il film Bumblebee, con Haileee Steinfield e John Cena, ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 575.000 persone pari al 4.5%. Su La7, il film Colpevole d'innocenza con Tommy Lee Jones e Ashley Judd ha raggiunto una media di 545.000 individui all'ascolto pari al 4.2% di share. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno attirato l'interesse di 247.000 appassionati pari all'1.8% di share nel primo episodio e 254.000 pari al 2.3% nel secondo. Sul Nove Delitti in famiglia ha raccolto il 2.3% pari a una media di 280.000 spettatori.

 

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha siglato il 23.6% pari a una media di 3.458.000 teste, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 3.909.000 affezionati pari al 26.6% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.264.000 - 22.7%). 

Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 2.9% pari a 429.000 spettatori; su Rai3 la Cerimonia di chiusura del Festival del Cinema di Venezia conquista il 3.9% pari a una media di 555.000 individui all'ascolto; su Rete4 Costanza Calabrese al timone di 4 di sera Weekend segna il 4.8% pari a una media di 682.000 telespettatori nella prima parte e il 3.9% pari a 580.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge invece 803000 teste pari al 5.5%. 

