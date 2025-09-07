Ascolti tv, Ciao Darwin meglio di Camilleri 100. Gerry Scotti supera De Martino

Marco Zonetti 07 settembre 2025 a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, il documentario Camilleri 100 - dedicato al centenario della nascita di Andrea Camilleri - calamitare una media di 1.367.000 individui all'ascolto pari all'11.3% di share. Su Canale5, le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno registrato il 16.9% pari a una media di 1.550.000 spettatori, vincendo la serata.

Su Rai2, il film televisivo Alla ricerca di mia figlia ha tenuto con il fiato sospeso 908.000 spettatori pari al 7.0% di share. Su Rai3 il film in prima visione L'ordine del tempo, diretto da Liliana Cavani e interpretato da Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, ha appassionato una media di 639.000 teste pari al 5.0%.

Su Rete4 il film Vi presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins ha ottenuto il 4.9% pari a una media di 505.000 spettatori. Su Italia1 il film Bumblebee, con Haileee Steinfield e John Cena, ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 575.000 persone pari al 4.5%. Su La7, il film Colpevole d'innocenza con Tommy Lee Jones e Ashley Judd ha raggiunto una media di 545.000 individui all'ascolto pari al 4.2% di share. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno attirato l'interesse di 247.000 appassionati pari all'1.8% di share nel primo episodio e 254.000 pari al 2.3% nel secondo. Sul Nove Delitti in famiglia ha raccolto il 2.3% pari a una media di 280.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha siglato il 23.6% pari a una media di 3.458.000 teste, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 3.909.000 affezionati pari al 26.6% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.264.000 - 22.7%).

Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 2.9% pari a 429.000 spettatori; su Rai3 la Cerimonia di chiusura del Festival del Cinema di Venezia conquista il 3.9% pari a una media di 555.000 individui all'ascolto; su Rete4 Costanza Calabrese al timone di 4 di sera Weekend segna il 4.8% pari a una media di 682.000 telespettatori nella prima parte e il 3.9% pari a 580.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge invece 803000 teste pari al 5.5%.