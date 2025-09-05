Ascolti tv, è sfida tra Siani e Amoroso: chi vince. Amadeus resta fermo

Marco Zonetti 05 settembre 2025 a

a

a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 4 settembre 2025 vedono, in prima serata su Rai1, il film in prima visione Succede anche nelle migliori famiglie di e con Alessandro Siani, affiancato da Cristiana Capotondi e Antonio Catania, raccogliere una media di 2.504.000 spettatori pari al 17.2% di share, vincendo la serata. Su Canale5, il concerto di Alessandra Amoroso (a Caracalla in Roma) ha conquistato invece una media di 1.987.000 individui all'ascolto pari al 16.5%. Su Rai2 il film Hypnotic con Ben Affleck e Alice Braga ha siglato 657.000 appassionati pari al 4.5%. Su Rai3 il documentario Volonté - L'uomo dai mille volti con Gian Maria Volonté, Valeria Golino, Marco Bellocchio e Valerio Mastandrea ha ottenuto 332.000 spettatori (2.1%). e su Italia1 il film Fall con Grace Caroline Currey ha calamitato 966.000 spettatori (6.6%).

Per l'approfondimento: su Rete4 Zona bianca con Giuseppe Brindisi ha totalizzato 588.000 teste con il 4.6% e su La7 In Onda - Prima serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha totalizzato una media di 845.000 individui all'ascolto pari al 5.1% di share. Su Tv8 il film Ghostbusters - Legacy ha divertito 303.000 spettatori (2.2%) e sul Nove Paolo Cevoli con Andavo ai 100 all'ora ha intrattenuto 358.000 spettatori con il 2.6%. In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino ha registrato una media di 4.000.000 spettatori (22.7%), mentre Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna, su Canale5, hanno divertito 4.372.000 spettatori pari al 24.6% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.827.000 - 22.2%), aggiudicandosi di nuovo la fascia. Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha divertito una media di 404.000 spettatori pari al 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti sigla il 3.3% pari a una media di 594.000 teste; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di Sera News hanno segnato una media di 674.000 spettatori pari al 4.0% nella prima parte e di 531.000 pari al 2.9% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato una media di 1.149.000 teste con il 6.4%. In fascia pomeridiana, su Rai1, la replica di Don Matteo 12 raduna il 10.4%. Dopo l'edizione straordinaria del Tg1dedicata alla morte di Giorgio Armani (12.1%), Greta Mauro e Gianluca Semprini con Estate in diretta totalizzano il 16.9%. Su Canale5, Beautiful porta a casa il 16.4%, Forbidden Fruit il 20.5%, If You Love il 23.2%, La forza di una donna il 27.1%. A seguire, Gianluigi Nuzzi con Dentro la notizia ottiene il 19.0% nella prima parte, il 16.0% nella seconda e il 14.2% nei Saluti.