Ascolti tv, quasi sei milioni di spettatori per gli Azzurri. Ma neanche l'Italia scalfisce Gerry Scotti

Marco Zonetti 06 settembre 2025 a

a

a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, venerdì 5 settembre 2025, vedono in prime time su Rai1 le Qualificazioni per i Mondiali di Calcio, con la vittoria dell'Italia per 5 a 0 contro l'Estonia, conquistare una media di 5.843.000 spettatori pari al 33.9% di share, dominando la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 1.983.000 spettatori pari al 14.6%, vincendo la serata. Su Italia1 la serie Chicago Fire ha appassionato una media di 696.000 teste pari al 4.6% di share, terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2 il film Royal-Ish - Principessa per caso con Nichole Bloom e William Moseley ha segnato 680.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 il film The Son con Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Laura Dern raduna una media di 683.000 individui all'ascolto e il 4.3%. Su Rete4 il film The Next Three Days con Russell Crowe ed Elisabeth Banks sigla una media di 434.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su La7, il film Piacere, sono un po' incinta con Jennifer Lopez, ha raccolto 408.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 la replica di Pechino Express - Fino al tetto del mondo ha radunato 478.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove la nuova edizione di Bake Off Italia; dolci in forno con Brenda Lodigiani ha siglato 211.000 individui all'ascolto (1.3%).

In access prime time, su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna raduna 4.024.000 spettatori pari a una percentuale straordinaria del 22.8% malgrado la concorrenza della Nazionale (Gira La Ruota della Fortuna: 3.285.000 - 19.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 348.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 415.000 spettatori pari al 2.3% di share; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di Sera News hanno raggiunto 723.000 spettatori con il 4.4% nella prima parte e 562.000 spettatori con il 3.1% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese conquista invece una media di 744.000 spettatori (4.3%).

Nel pomeriggio di Rai1, la replica di Don Matteo 12 raduna il 10.8% e Il Paradiso delle Signore il 9.6%. Dopo il Tg1 (11.6%), Greta Mauro e Gianluca Semprini con Estate in diretta chiudono la stagione totalizzando il 14.4% nella presentazione e il 16.8% nel segmento principale. Su Canale5, sempre in fascia pomeridiana, Beautiful porta a casa il 16.0%, Forbidden Fruit il 19.5%, If You Love il %, La forza di una donna il 23.5%. A seguire, Gianluigi Nuzzi con Dentro la notizia si aggiudica il 18.7% nella prima parte, il 14.0% nella seconda e l'11.7% nei Saluti, in discesa rispetto ai giorni precedenti.