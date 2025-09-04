Ascolti tv, De Martino, Scotti e Amadeus: chi vince nel triello dei conduttori

Marco Zonetti 04 settembre 2025 a

Amare per due con Philipa Soo e Simu Liu raggiungere una media di 1.918.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 il film turco Una seconda occasione ha invece calamitato il 10.8% della platea pari a una media di 1.462.000 individui all'ascolto. Su Italia1 la serie Chicago Med si aggiudica una media di 1.061.000 teste pari al 7.4% di share. Su Rai2 la replica della quinta stagione di Rocco Schiavone - con Marco Giallini - segna un netto di 875.000 persone all'ascolto pari al 6.0% di share. Su Rai3 il film Ricomincio da tre di e con Massimo Troisi ha attirato una media di 837.000 appassionati pari al 5.5% di share.

Per l'approfondimento: su Rete4, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha ottenuto il 6.2% di share pari a una media di 703.000 spettatori mentre, su La7, la replica di In Viaggio con Barbero - Francesco, un santo scomodo con Alessandro Barbero segna il 3.8% con 595.000 teste. Su Tv8 il film Jumanji (1995) con Robin Williams ha siglato il 2.9% di share pari a una media di 422.000 spettatori. Sul Nove il film Hunter Killer - Caccia negli abissi con Gerard Butler ha segnato uno share netto del 2.7% pari a una media di 365.000 spettatori.

In access prime time, per quanto riguarda il triello dei game show: su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista il 22.4% pari a una media di 3.993.000 affezionati; su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui prevale con il 23.0% con 4.109.000 teste (Gira La Ruota della Fortuna: 3.441.000 - 19.9%); sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa crolla al 2.5% pari a una media di 442.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ha raccolto il 3.0% pari a una media di 541.000 spettatori; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra alla guida di 4 di sera News hanno raggiunto il 3.9% con 678.000 nella prima parte e il 3.0% pari a 545.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese - con ospite il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - ha ottenuto una media di 1.281.000 spettatori con il 7.1% di share.