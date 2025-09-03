Ascolti tv, il ritorno di De Martino non ferma Super Gerry Scotti. Chi ha vinto tra Estate in Diretta e Dentro la notizia

Marco Zonetti 03 settembre 2025 a





Gli ascolti di ieri, martedì 2 settembre 2025, vedono in prime time su Rai1 il film La ragazza della palude con Daisy Edgar-Jones raggiungere una media di 2.200.000 spettatori pari al 15.0% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece calamitato il 15.4% della platea pari a una media di 2.046.000 individui all'ascolto. Su Italia1 Yoga Radio Estate con Rebecca Staffelli e Stefano Corti si aggiudica una media di 802.000 teste pari al 6.2% di share.

Su Rai2 gli Europei maschili di Basket che hanno visto l'Italia battere la Spagna per 67 a 63 segnano un netto di 1.076.000 persone all'ascolto pari al 6.1% di share. Su Rai3 il film Finale a sorpresa con Penelope Cruz e Antonio Banderas, in prima visione, ha attirato una media di 343.000 teste pari al 2.2% di share.

Per l'approfondimento: su Rete4, il ritorno di È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha ottenuto il 5.5% di share pari a una media di 654.000 spettatori mentre, su La7, In Onda - Prima serata con Marianna Aprile e Luca Telese segna il 4.7% con 822.000 teste.

Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2025 ha siglato l'1.5% di share pari a una media di 231.000 spettatori. Sul Nove il meglio di Comedy Match con Katia Follesa ha segnato uno share netto del 3.2% pari a una media di 484.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, il ritorno di Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista il 22.6% pari a una media di 4.222.000 affezionati, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 24.2% con 4.514.000 teste (Gira La Ruota della Fortuna: 3.522.000 - 19.4%). Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 2.6% pari a una media di 480.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra alla guida di 4 di sera News ha raggiunto il 4.3% con 778000 nella prima parte e il 3.6% pari a 684.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto una media di 1.168.000 spettatori con il 7.1% di share.

Nel pomeriggio di Rai1, Greta Mauro e Gianluca Semprini con Estate in diretta totalizzano il 15.7% pari a 1.090.000 spettatori nella presentazione e il 17.3% con 1.333.000 individui all'ascolto nel segmento principale, mentre, su Canale5, Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi raccoglie il 17.8% pari a 1.217.000 spettatori nella prima parte, il 15.6%, 1.190.000 nella seconda e il 14.8% pari a 1.218.000 nei Saluti.