Tim Music Awards, parte il conto alla rovescia: chi saranno gli ospiti di Conti e Incontrada

L’appuntamento è fissato venerdì 12 e sabato 13 settembre in prima serata su Rai1, tornano i TIM Music Awards il più importante riconoscimento legato alle vendite discografiche e all’entertainment in generale. In onda in diretta, la prestigiosa kermesse, giunta alla diciannovesima edizione, sarà trasmessa dallo straordinario scenario dell’Arena di Verona già sold-out da mesi. Alla conduzione la coppia collaudata di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Ospiti della serata Achille Lauro, ALFA, Annalisa, Antonello Venditti, Astro, Bresh, Brunori Sas, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Gigi D'alessio, Giorgia, Guè, Il Volo, Irama, Laura Pausini, Lazza, Ligabue, Luchè, Lucio Corsi, Marco Masini, Marco Mengoni, Mario Biondi, Max Pezzali, Nayt, Nerissima Serpe, Papa V & Fritu, Olly, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rose Villain, Salmo, Tananai, The Kolors, Umberto Tozzi. Grandi protagoniste le hit più amate e le tournée di maggior successo dell’ultimo anno.

Saranno premiati gli Album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e i Singoli Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2024 e settembre 2025. Spazio anche ai riconoscimenti per i grandi live: eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) certificate da SIAE. Non mancheranno, come da tradizione, degli importanti Premi Speciali per i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile. Sul palco si alterneranno le stelle più attese della musica italiana, regalando emozioni e momenti live esclusivi. Il pubblico potrà rivivere i successi che hanno fatto da colonna sonora all’anno appena trascorso. TIM Music Awards è prodotto da FriendsTv per Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time. Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dei TIM Music Awards. In continuità con gli eventi musicali del 2025, Rai Pubblicità ha proposto un modello integrato di partnership a TIM - title sponsor - e a Citroën e Cantine Maschio, attraverso un percorso crossmediale studiato ad hoc che abbraccia tutti i mezzi - tv, radio, digital, social e territorio. Per il quarto anno consecutivo TIM è title sponsor dei TIM Music Awards, lo show che accende l’Arena di Verona con musica, spettacolo e innovazione. Protagonista di questa edizione la TIM AI Data Lab, uno spazio che unisce analisi e creatività.

Il laboratorio digitale di TIM, attraverso tool all'avanguardia, analizzerà i trend e le curiosità sui protagonisti dell’evento. Inoltre, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, si creeranno momenti di intrattenimento inediti e sorprendenti dietro le quinte, un’officina creativa che amplifica le emozioni della musica.Sul palco dell’Arena verrà consegnato un premio speciale all’artista che con la propria musica, meglio interpreta i valori de “La Forza delle Connessioni” di TIM. L’evento vedrà inoltre la partecipazione dei vincitori del concorso, lanciato durante i TIM Summer Hits, che vivranno un’esperienza esclusiva con accesso al backstage e alla prestigiosa platea dell’Arena. Due serate in cui la musica diventa racconto e celebrazione di un Paese intero. Ogni premio sarà il riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato il pubblico.