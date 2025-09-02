Emilio Fede, il ricordo del compagno di stanza Bruno Vespa: "Quando era in Rai..."

02 settembre 2025 a

Il mondo del giornalismo si stringe attorno alla famiglia di Emilio Fede, morto oggi all'età di 94 anni. Ad affidare all'Adnkronos un ricordo sincero è, tra i tanti, Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta scava nel passato e torna con la mente a quando il collega era in Rai. "I miei primi ricordi di Emilio risalgono alla fine degli anni Sessanta quando lavoravamo insieme per la Rai", commenta a caldo, definendo Fede "un grande giornalista". Il professionista è stato per lui un ex "compagno di stanza" e un amico con cui condividere tanto "momenti di lavoro" quanto "bei momenti di divertimento e di relax". La scena che Vespa sceglie di descrivere la suggeriscono gli attimi che succedevano il tg. "Lui, appena terminava la conduzione, si accendeva una sigaretta e si facevano belle chiacchiere", confida.

Emilio Fede è stato uno dei volti più familiari dell'informazione televisiva italiana, prima pubblica e poi privata: se all'inizio degli anni Sessanta entrò in Rai e (dopo otto anni come inviato speciale dall'Africa) fino a condurre il Tg1 delle ore 20 dal 1976 al 1981, poi approdò in Fininvest, dapprima come direttore di Studio Aperto (il telegiornale di Italia 1) e poi alla guida del Tg4 (dal 1992). Sentite sono infatti anche le parole che Enrico Mentana, attualmente direttore del Tg di La7, sceglie per salutare il collega. "Se ne è andato Emilio Fede, e tanti - anche solo per ragioni di età - ne ricorderanno solo il crepuscolo professionale e giudiziario. Sarebbe sommamente ingeneroso'', scrive il giornalista su Instagram, ricordando poi il loro primo incontro al Tg1 nel 1980. "Facemmo poi, nello stesso gruppo, telegiornali completamente diversi, ma con gli occhi di oggi potrei dire che sdoganò un genere ormai ampiamente diffuso, quello dei programmi giornalistici apertamente schierati", aggiunge.