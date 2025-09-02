Emilio Fede "se ne è andato tranquillo": al Tg1 parla la figlia Sveva

02 settembre 2025 a

a

a

Emilio Fede, il giornalista deceduto oggi all'età di 94 anni, "ha lottato fino in fondo, ma se ne è andato tranquillo perché sapeva di raggiungere la mamma". A confessarlo è la figlia Sveva in collegamento con il Tg1. Nell'ultimo periodo, chiarisce, "ha fatto un bellissimo percorso di vita". Esistenza che, puntualizza, è stata "piena di riconoscimenti professionali" perché è al lavoro che ha dedicato tutte le sue forze. Poi il commento più dolce: "Da figlia l'ultimo pensiero per lui è che sono felice che abbia incontrato mia madre (Diana de Feo, sposata nel 1965 e scomparsa quattro anni fa, ndr), che si siano voluti bene e che il loro rapporto li abbia sempre sostenuti nei momenti belli, ma anche molto difficili che hanno dovuto attraversare", dice in diretta al primo telegiornale della Rai.

Morto Emilio Fede, il giornalista con la passione per la diretta. Aveva 94 anni

"Il mio pensiero per lui - prosegue Sveva Fede - è grazie di averci insegnato tante cose, a non mollare mai, a tirare sempre su la testa come ha sempre fatto in tutti questi anni, lo sappiamo, in tutte le difficoltà professionali che ha dovuto affrontare e che hanno molto rattristato la sua vita e la nostra anche, ma lui non si è mai lasciato andare, sempre a testa alta", conclude. Le parole della figlia del giornalista ed ex direttore del Tg4 arrivano dopo che amici e colleghi hanno avuto il desiderio di salutare Fede con un ultimo pensiero. Non sono sfuggite tra le tante reazioni quelle di Bruno Vespa ed Enrico Mentana.