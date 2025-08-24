Ascolti tv, La Notte della Taranta fa ballare tutti. Bene 4 di Sera Weekend con l'intervista a Salvini

Marco Zonetti 24 agosto 2025 a

a

a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la replica di Evviva! con Gianni Morandi ha calamitato una media di 1.683.000 individui all'ascolto pari al 14.3% di share. Su Canale5, le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno invece registrato il 15.6% pari a una media di 1.468.000 spettatori. Sul podio, Rai3 con La Notte della Taranta che, condotta da Ema Stokholma, ha appassionato una media di 777.000 teste pari al 7.9%. Su Rai2, il film Tv Vendicherò mia madre ha tenuto con il fiato sospeso 731.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Rete4 il film Se son rose di e con Leonardo Pieraccioni, affiancato da Claudia Pandolfi, Caterina Murino e Gabriella Pession, ha ottenuto il 3.9% pari a una media di 479.000 spettatori. Su Italia1 il film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, con Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen e Shia LaBeouf, ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 739.000 persone pari al 6.2%.

Il venerdì e la sfida dei film: chi vince. Bene l'informazione del Tg4

Su La7, il film Risvegli con Robert De Niro e Robin Williams ha raggiunto una media di 379.000 individui all'ascolto pari al 3.2% di share. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno attirato l'interesse di 337.000 appassionati pari al 2.6% di share. Sul Nove Delitti in famiglia ha raccolto il 2.0% pari a una media di 240.000 spettatori. In access prime time, su Canale5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 3.700.000 affezionati pari al 27.7%. Quanto all’approfondimento: su Rai3 Sapiens - Files con Mario Tozzi conquista il 3.6% pari a una media di 473.000 individui all'ascolto; su Rete4 Costanza Calabrese al timone di 4 di sera Weekend - con un'intervista esclusiva al vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini - raggiunge il 5.2% pari a una media di 669.000 nella prima parte e il 4.0% pari a 537.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ottiene invece 752.000 teste pari al 5.6%.