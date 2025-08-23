Ballando con le stelle, dalla piscina alla pista: chi arriva alla corte di Milly

Alice Antico 23 agosto 2025 a

Filippo Magnini è pronto a tuffarsi, e questa volta non in piscina. L’ex campione del nuoto italiano sarà infatti tra i protagonisti della nuova edizione di "Ballando con le Stelle" 2025. L’annuncio è arrivato sui canali ufficiali del programma, che hanno accolto il due volte campione del mondo con un messaggio ironico: "La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della tv: @filomagno82 è pronto per #BallandoConLeStelle 2025", si legge sui social. In un video pubblicato su Instagram, Magnini si è divertito a cimentarsi in un’esibizione di “nuoto sincronizzato” fuori dall’acqua, per poi concludere con un messaggio diretto alla padrona di casa: "Milly arrivo!".

Filippo Magnini, 42 anni, è considerato uno dei più grandi nuotatori italiani, con un palmarès che conta due ori mondiali nei 100 metri stile libero (Montreal 2005 e Melbourne 2007) e decine di medaglie europee e olimpiche. Dopo il ritiro dallo sport agonistico, ha intrapreso la carriera di opinionista sportivo e volto televisivo, ma questa sarà la sua prima esperienza come ballerino sul palco più famoso di Rai 1. Il suo nome si aggiunge a un cast già ricco di volti noti: Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini nelle vesti della storica “Signora Coriandoli”, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli e Fabio Fognini.

Un mix di sport, musica, spettacolo e comicità che promette un’edizione esplosiva. Secondo quanto riportato da "TvBlog", la nuova stagione dello show condotto da Milly Carlucci prenderà il via a fine settembre e si preannuncia tra le più attese degli ultimi anni, "anche grazie al ritorno di nomi amatissimi e a colpi di scena che, come tradizione, non mancheranno".